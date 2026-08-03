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Бійці ГУР уразили два радіолокаційні об’єкти окупантів у Криму новими «Магурами»

Операція відбулася наприкінці липня.

Бійці ГУР уразили два радіолокаційні об’єкти окупантів у Криму новими «Магурами»
Робота української розвідки по обʼєктах у Криму
Фото: Скріншот відео ГУР

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Group 13» провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму, уразивши машину управління зі складу комплексу РЛС «Подльот», а також ворожу систему розпізнавання «свій-чужий» – радіолокаційний запитувач (РЛЗ) «Пароль-4».

Як розповіли у розвідці, для реалізації операції, що відбулася наприкінці липня 2026 року, спецпризначенці ГУР застосували новітні морські платформи Magura, зокрема носії FPV-дронів, що дозволило завдати успішних ударів по наземних цілях російської окупаційної армії в Криму.

«Відтепер наші “Маґури” загрожують російським окупантам і на суходолі – це кардинальне переведення боротьби в іншу площину. Загалом, наші операції під час війни з російським агресором підтверджують – загарбникам у Криму не буде місця ані в акваторії, ані в небі над Чорним морем, ані на кримській землі. Крим – це Україна», – сказав командир «Group 13» із позивним Тринадцятий.

Під час війни з Росією на морі оператори спецпідрозділу ГУР МО України «Group 13» раніше знищили дев’ять та пошкодили п’ять російських кораблів, знищили три ворожі гелікоптери та ще один вертоліт пошкодили, а також знищили два винищувачі окупантів зі складу чорноморського флоту РФ. 

  • MAGURA – це абревіатура від Морського автономного охоронного безпілотного роботизованого апарату – Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.
  • Він може виконувати різні операції, зокрема спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьбу, охорону морського флоту, бойові місії.
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