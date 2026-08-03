Росіяни вбили на Херсонщині людину, понівечили музеї, церкву та будинки

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Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби у Херсонській області від російських обстрілів загинула людина. Шестеро мешканців поранені. Ворог понівечив музеї, церкву, будинки та авто.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Сонячне, Придніпровське, Наддніпрянське, Посад-Покровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Томина Балка, Новодмитрівка, Дар'ївка, Вітрове, Чайчине, Інгулець, Ясна Поляна, Зарічне, Ульянівка, Федорівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Раківка, Високопілля, Заможне, Велика Олександрівка, Новорайськ, Нововоронцовка, Урожайне, Заповіт, Червоне, Українка, Качкарівка, Одрадокам'янка, Тягинка та місто Херсон.

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 багатоповерхівок та 23 приватних будинки. Також окупанти понівечили музеї, церкву, магазини, заклад харчування, перукарню, автозаправну станцію, складські приміщення та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.