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Росіяни атакували Запоріжжя КАБами, є загиблі і поранені (оновлено)

Пошкоджені багатоповерхівки, автівки, а також складські приміщення. 

Росіяни атакували Запоріжжя КАБами, є загиблі і поранені (оновлено)
Запоріжжя, наслідки обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. 

В результаті обстрілів пошкоджені багатоповерхівки, автівки, а також складські приміщення. 

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Станом на 18:35 відомо про 11 поранених, але їхня кількість збільшується. Стан двох жінок медики оцінюють, як середньої важкості. 

Триває ліквідація наслідків ворожого удару по Запоріжжю. Усі служби працюють на місцях. Медики надають необхідну допомогу постраждалим.

Оновлення. За півтори години росіяни скинули на місто вісім керованих авіабомб, повідомив Федоров. 

На жаль, під завалами будинку загинула 71-річна жінка. Допомога медиків знадобилася 21 постраждалому в тому числі двом неповнолітнім дівчатам. Дві людини ушпиталені у важкому стані.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 серпня, російська армія атакувала приватний сектор Запоріжжя. Повідомлялося про загиблу людину та двох постраждалих. Пізніше ворог знову вдарив уже по місту. 

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