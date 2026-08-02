Згодом росіяни знову вдарили по місту.

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Сьогодні, 2 серпня, російська армія атакувала приватний сектор Запоріжжя. За оновленими даними, відомо про загиблу людину та двох постраждалих. Пізніше ворог знову вдарив по місту, є постраждалі.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.

Оновлення. Відомо, що загинула людина. Також постраждалу людину дістали з-під завалів, її доправляють у лікарню.

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Російська керована авіабомба влучила у приватну забудову обласного центру. На місці працюють усі екстрені служби.

Пізніше очільник ОВА написав, що росіяни завдали ще одного удару по місту, унаслідок цієї атаки теж постраждали люди. Понівечені будинки.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки. російської атаки у Запоріжжі

Федоров раніше писав, що постраждали люди, пошкоджені будинки, виникло загоряння.

Раніше Федоров писав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та обласному центру.