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Сьогодні на фронті вже пройшли 52 зіткнення

Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку. 

Сьогодні на фронті вже пройшли 52 зіткнення
Військовослужбовець ЗСУ
Фото: Генштаб

Станом на 16:00 02 серпня ворог 52 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільше зіткнень відбулося на Покровському напрямку фронту. 

Про це повідомив Генштаб.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Сопич, Рижівка, Волфине, Будки, Малушине; Сеньківка на Чернігівщині. Також ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Уланове та Суми.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону у бік населених пунктів Гоптівка, Нестерне та Анискине. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в бік Ківшарівки. 

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися в бік Лиману та в районах населених пунктів Новоселівка й Зарічне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 10 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Шахове та у бік населеного пункту Кучерів Яр. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Василівка, Гуліве, Новопідгородне. Одне боєзіткнення досі триває.

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На Олександрівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Чарівне, Новоселівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

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