РФ вдруге за добу атакувала склад ROZETKA у Броварах

Це вже друга атака за 24 години, постраждалих немає.

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У ніч на 2 серпня російські війська атакували безпілотниками склад маркетплейсу ROZETKA у Броварах Київської області. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Про це повідомила співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна.

За її словами, по складу влучили два ударні безпілотники типу Shahed.

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"Вночі наш склад знову атакували росіяни. На цей раз влучили два "Шахеди", – написала Чечоткіна.

У компанії уточнили, що удар припав на найбільший склад ROZETKA.

"Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар", – наголосили в компанії.

Попри атаку, ROZETKA продовжує працювати у звичному режимі.