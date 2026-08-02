РФ вдруге за добу атакувала склад ROZETKA у Броварах

У ніч на 2 серпня російські війська атакували безпілотниками склад маркетплейсу ROZETKA у Броварах Київської області. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Про це повідомила співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна.
За її словами, по складу влучили два ударні безпілотники типу Shahed.
"Вночі наш склад знову атакували росіяни. На цей раз влучили два "Шахеди", – написала Чечоткіна.
У компанії уточнили, що удар припав на найбільший склад ROZETKA.
"Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар", – наголосили в компанії.
Попри атаку, ROZETKA продовжує працювати у звичному режимі.
- Учора під час російської атаки реактивний безпілотник Shahed влучив у склад компанії Rozetka. На момент удару на складі працювали 270 людей. Унаслідок атаки загинув працівник компанії Володимир Мельниченко. Ще семеро людей дістали поранення та перебувають у лікарні. Один із них – у важкому стані.