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На Полтавщині після російського обстрілу стався витік небезпечних хімікатів

Рятувальники не допустили поширення речовини і провели роботи з герметизації пошкоджених ємностей. 

На Полтавщині після російського обстрілу стався витік небезпечних хімікатів
Фото: хімікати

На Полтавщині внаслідок російського обстрілу на об’єкті критичної інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини з пошкоджених ємностей.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Попри складні та небезпечні умови, фахівці групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення провели комплекс робіт із герметизації пошкоджених ємностей та місць витоку", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники не допустили поширення небезпечної речовини. Завдяки їхнім швидким діям вдалося ліквідувати загрозу для особового складу та забезпечити безпечне проведення подальших робіт.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що в червні в Запоріжжі через російську атаку стався витік аміаку.  

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