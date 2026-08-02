У Херсоні росіяни атакували дроном цивільне авто: загинула жінка, ще двох людей поранено

Сьогодні близько 15:30 російські окупанти атакували безпілотником цивільну автівку в Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомила Херсонська ОДА.
Внаслідок влучання ворожого дрона на місці загинула жінка, особу якої встановлюють. Ще двоє людей дістали поранення. Попередньо, 73-річний чоловік та 51-річна жінка отримали мінно-вибухові травми.
Потерпілих доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
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