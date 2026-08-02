За 7 місяців Росія зруйнувала 37 автозаправок групи "Нафтогаз"

Загалом від початку російської агресії у 2014 році державна мережа UKRNAFTA втратила 123 АЗК.

Росія за 7 місяців зруйнувала 37 автозаправні комплекси мережі Групи "Нафтогаз". Частину з них вдалося відновити, однак решта зазнали критичних руйнувань і припинили роботу.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що загалом з початку року ворог атакував 32 АЗК UKRNAFTA та 5 комплексів Укргазвидобування.

Деякі об'єкти Росія атакувала неодноразово, в тому числі після того, як їх вдавалося відновити та повернути до роботи.

"Ворог системно обстрілює АЗК - виключно цивільну інфраструктуру, якою щодня користуються тисячі людей у містах і громадах. Такі удари не мають жодної військової логіки. Їхня мета - залякати людей, порушити роботу критично важливої цивільної інфраструктури та ускладнити забезпечення громад пальним", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку російської агресії у 2014 році державна мережа UKRNAFTA втратила 123 АЗК. Із них 67 залишаються на тимчасово окупованих територіях, решта - зруйновані або не працюють через близькість до зони бойових дій.