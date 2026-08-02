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Росіяни більше 40 разів атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих і троє поранених

Пошкоджено підприємства, магазини, багатоповерхівку та автомобілі.

Росіяни більше 40 разів атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих і троє поранених
Дніпропетровщина, наслідки російських атак
Фото: ДСНС

Від початку доби росіяни більше 40 разів атакували Дніпропетровщину. В результаті було вбито двох людей, ще три постраждали. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Синельниківському районі через обстріли росіян загинули двоє людей, пошкоджено приватний будинок, виникли пожежі.

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На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Томаківська громади. Травмовано трьох людей, пошкоджено підприємства, магазини, багатоповерхівку та автомобілі.

Наразі, всі пожежі ліквідовані, зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, вчора на Дніпропетровщині через атаку РФ постраждали семеро людей. 

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