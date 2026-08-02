Росіяни більше 40 разів атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих і троє поранених

Від початку доби росіяни більше 40 разів атакували Дніпропетровщину. В результаті було вбито двох людей, ще три постраждали.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У Синельниківському районі через обстріли росіян загинули двоє людей, пошкоджено приватний будинок, виникли пожежі.
На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Томаківська громади. Травмовано трьох людей, пошкоджено підприємства, магазини, багатоповерхівку та автомобілі.
Наразі, всі пожежі ліквідовані, зазначили в ДСНС.
Як повідомлялося, вчора на Дніпропетровщині через атаку РФ постраждали семеро людей.