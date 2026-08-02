Росіяни більше 40 разів атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих і троє поранених

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку доби росіяни більше 40 разів атакували Дніпропетровщину. В результаті було вбито двох людей, ще три постраждали.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Синельниківському районі через обстріли росіян загинули двоє людей, пошкоджено приватний будинок, виникли пожежі.

Реклама

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Томаківська громади. Травмовано трьох людей, пошкоджено підприємства, магазини, багатоповерхівку та автомобілі.

Наразі, всі пожежі ліквідовані, зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, вчора на Дніпропетровщині через атаку РФ постраждали семеро людей.