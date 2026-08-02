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Головне за неділю, 2 серпня: понад 170 бойових зіткнень, стрілянина в Одесі, удар ФАБ-250 по Слов'янську

Бойові дії на Донеччині, 172 бойових зіткнення, ворожі обстріли, новий дизайн євробанкнот. Яким запам’ятається 1621-й день повномасштабної війни.

Головне за неділю, 2 серпня: понад 170 бойових зіткнень, стрілянина в Одесі, удар ФАБ-250 по Слов'янську
Наслідки обстрілів Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 серпня на фронті від початку доби відбулося 172 боєзіткнення.

26 атак ворог здійснив на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 серпня – в новині.

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Російські війська вранці 2 серпня завдали авіаційного удару керованою авіабомбою ФАБ-250 по Слов'янську Донецької області.

Унаслідок атаки пошкоджено та зруйновано житлові будинки й адміністративну будівлю, є поранений.

В Одесі сталася стрілянина, в ході якої було поранено чотирьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СПО).

Сьогодні близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в одному з районів міста. Попередньо встановлено, що під час проведення співробітниками ТЦК заходів з оповіщення населення невідомий чоловік здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік. Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога.

Поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який стріляв в бік співробітників РТЦК та СП попередньо із пістолету під патрон Флобер.

Українська сторона розраховує на якнайшвидший доступ до співвласника та CEO бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, якого затримали в Польщі.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ, передає Lb.ua.

28 липня співвласника та CEO бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука затримали у Польщі після перетину українсько-польського кордону. Наразі він перебуває під вартою, а польський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 діб.

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Під час перетину польського кордону система показала, що Карчук перебуває в розшуку за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною. Його підозрюють у причетності до викрадення партії електровелосипедів у вересні 2024 року.

Більше інформації – в новині.

ВМС Італії висадилися на танкер російського «тіньового флоту» для перевірки.

Операцію провели в межах місії з моніторингу незаконного перевезення зброї та нафти за підтримки грецького корабля і польського морського патрульного літака.

Європейський центральний банк представив 10 фінальних концепцій нового дизайну євробанкнот, серед яких – зображення видатних діячів культури та європейської природи. Оновлення може стати першим повним редизайном паперових євро від моменту запровадження спільної валюти у 2002 році, пише The Guardian.

Кожен із проєктів пропонує власне графічне рішення кольорів і мотивів для банкнот номіналом 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро. Їхні основні теми та номінали були визначені Європейським центральним банком заздалегідь.

Культурне життя Європи на лицьовому боці банкнот представляють американсько-грецька оперна співачка Марія Каллас, німецький композитор Людвіг ван Бетховен, польсько-французька науковиця Марія Кюрі, автор роману «Дон Кіхот» Мігель де Сервантес, універсальний геній епохи Відродження Леонардо да Вінчі та австрійська пацифістка й лідерка руху за визволення жінок Берта фон Зуттнер. На зворотному боці пропонується зобразити сцени громадського мистецького та інтелектуального життя.

Докладніше – в новині.

Від сьогодні, 2 серпня, у Євросоюзі набули чинності нові правила щодо використання контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту.

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Нові вимоги щодо прозорості допоможуть людям розпізнавати, коли вони взаємодіють із ШІ або стикаються з контентом, створеним за допомогою ШІ.

Відтепер певний контент, створений або змінений за допомогою ШІ, має бути чітко й помітно позначений, а також містити машиночитані маркери. Європейський Союз розробив набір піктограм, які можна використовувати для цієї мети.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

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