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ВМС Італії висадилися на танкер російського «тіньового флоту» і перевірили його

Операцію провели в межах місії з моніторингу незаконного перевезення зброї та нафти за підтримки грецького корабля і польського морського патрульного літака.

ВМС Італії висадилися на танкер російського «тіньового флоту» і перевірили його
ВМС Італії перевірили танкер "тіньового флоту" РФ
Фото: Міноборони Італії

Військово-морські сили Італії здійснили висадку на російський танкер у міжнародних водах поблизу Пантеллерії – острова, розташованого між Сицилією та Тунісом. 

Про це пише пресслужба Міноборони Італії.

Перевірку провели вранці в неділю, 2 серпня, у межах операції EUNAVFOR MED IRINI – місії Європейського Союзу в Середземному морі, що контролює незаконне перевезення зброї та нафти.

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Танкер Toa Payoh, щодо якого запроваджено санкції Європейського Союзу і який належить до так званого російського «тіньового флоту», пройшов перевірку національної належності. Для суден вона визначається прапором, під яким їм дозволено ходити. Танкер Toa Payoh заявив, що ходить під прапором Камеруну.

Корабель вийшов 16 липня з порту Котону в Беніні та прямував до Стамбула. Його перехопили на захід від Пантеллерії. За даними Міністерства оборони Італії, капітан танкера спочатку не надав запитаної співпраці. Після цього група італійських військовослужбовців дісталася судна гелікоптером із корабля Thaon di Revel і провела заплановану перевірку.

Міністерство оборони повідомило, що операція, проведена за підтримки грецького корабля та польського патрульного літака, тривала близько двох годин і завершилася у штатному режимі та за умов повної безпеки.

Операцію провели в міжнародних водах на підставі європейського мандата. Як зазначається в повідомленні міністерства, вона відбувалася з повним дотриманням статті 110 Конвенції ООН з морського права (UNCLOS). Ця стаття за наявності передбачених умов дозволяє військовому кораблю здійснювати необхідну перевірку національної належності торговельного судна та прапора, під яким воно має право ходити.

Наразі італійська влада вивчає інформацію та документацію, отримані під час перевірки.

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