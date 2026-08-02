Латвія почне вдвічі частіше приймати на лікування поранених українських військових

Потерпілі у війні пацієнти з України надалі прибуватимуть до Латвії двічі на місяць. На додаток до попереднього рейсу з прийому пацієнтів організовуватиметься також окремий рейс для пацієнтів, яких після оцінки стану здоров'я у Ризькій східній клінічній університетській лікарні (RAKUS) будуть нскеровувати для отримання послуг реабілітації до спеціалізованих реабілітаційних установ.

Про це пише Delfi.

Представниця Східної лікарні Ілга Намнієце розповіла, що прийом пацієнтів вирішили розширити на основі накопиченого латвійськими лікувальними та реабілітаційними установами досвіду у лікуванні та реабілітації постраждалих у війні в Україні.

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Наприкінці липня в RAKUS 41-й раз прийняли ще 32 тяжко поранених українських військових. Загалом з початку війни у Східній лікарні допомогли 985 українським пацієнтам.

У Клініці невідкладної медицини та прийому всім проводять всебічну оцінку стану здоров'я.

Згодом людей залежно від специфіки наслідків травм перевезуть до інших лікувальних та реабілітаційних закладів Латвії. Дев'ять пацієнтів планується перевести до Національного реабілітаційного центру "Вайварі", чотирьох – до реабілітаційного центру "Лігатне", а 19 – до реабілітаційного центру "Яункемері".

До лікування пацієнтів з України в RAKUS залучені медики різних спеціальностей, у тому числі травматологи, хірурги, мікрохірурги, інфекціоністи, лікарі фізикальної та реабілітаційної медицини, фізіотерапевти, ерготерапевти, радіологи та спеціалісти лабораторії.