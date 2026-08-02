Уряд Вірменії на чолі з Пашиняном подав у відставку після виборів

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У неділю, 2 серпня, уряд Вірменії на чолі з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном офіційно подав у відставку після першого засідання новообраного парламенту. Така процедура передбачена Конституцією країни після проведення парламентських виборів.

Про це Пашинян повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Відповідно до статті 158 Конституції, уряд подає у відставку в день першого засідання новообраних Національних зборів", – зазначив прем'єр-міністр.

Водночас чинний уряд продовжить виконувати свої обов'язки до моменту формування нового Кабінету міністрів.

Парламентські вибори у Вірменії відбулися 7 червня. За їхніми результатами партія Пашиняна "Громадянський договір" здобула перемогу, отримавши понад 49,7% голосів виборців.

Після формування нового уряду президент Вірменії відповідно до Конституції має призначити прем'єр-міністра, кандидатуру якого висуне парламентська більшість.