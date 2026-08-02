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США відмовляться від ударів по Ірану за умови швидкої ядерної угоди, – Трамп

Угода повинна передбачати безумовне відкриття Ормузької протоки.

США відмовляться від ударів по Ірану за умови швидкої ядерної угоди, – Трамп
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові відмовитися від нових військових ударів по Ірану, якщо найближчим часом буде досягнуто домовленостей між Вашингтоном і Тегераном.

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, Іран та інші країни Близького Сходу звернулися до США з проханням утриматися від будь-яких військових дій у разі укладення відповідної угоди.

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Президент США зазначив, що потенційна домовленість має передбачати негайне, повне та безумовне відкриття Ормузької протоки, а також припинення ядерної загрози з боку Ірану.

"На основі цього прохання я погодився, заради майбутнього блага світу та заради виживання успішного та процвітаючого Ірану, скасувати напад, за умови можливості швидко укласти угоду", – написав Трамп.

Він наголосив, що Штати повністю готові до застосування військової сили проти Ірану, якщо дипломатичний шлях не дасть результатів.

За словами президента США, до цієї позиції також приєднується Ізраїль.

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