Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові відмовитися від нових військових ударів по Ірану, якщо найближчим часом буде досягнуто домовленостей між Вашингтоном і Тегераном.

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, Іран та інші країни Близького Сходу звернулися до США з проханням утриматися від будь-яких військових дій у разі укладення відповідної угоди.

Реклама

Президент США зазначив, що потенційна домовленість має передбачати негайне, повне та безумовне відкриття Ормузької протоки, а також припинення ядерної загрози з боку Ірану.

"На основі цього прохання я погодився, заради майбутнього блага світу та заради виживання успішного та процвітаючого Ірану, скасувати напад, за умови можливості швидко укласти угоду", – написав Трамп.

Він наголосив, що Штати повністю готові до застосування військової сили проти Ірану, якщо дипломатичний шлях не дасть результатів.

За словами президента США, до цієї позиції також приєднується Ізраїль.