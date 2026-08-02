Банк Capital One заявив, що закрив рахунки Trump Organization після перевірки щодо протидії відмиванню грошей

Розкриття інформації в межах розслідування 2021 року стало першим випадком, коли банк офіційно пов’язав занепокоєння щодо можливого відмивання грошей із бізнесом Дональда Трампа.

Американський банк Capital One Financial відхилив позов щодо свого рішення закрити кілька років тому банківські рахунки Trump Organization, заявивши, що зробив це після перевірки, проведеної фахівцями з протидії відмиванню грошей.

Як пише Reuters, це розкриття інформації стало першим випадком, коли банк офіційно пов’язав занепокоєння щодо можливого відмивання грошей із сімейним бізнесом Дональда Трампа. Capital One домагається закриття справи, ставлячи під сумнів твердження Trump Organization про незаконне позбавлення банківських послуг, тобто відмову в обслуговуванні з релігійних або політичних причин.

Capital One ніколи не звинувачував Trump Organization у відмиванні грошей. Однак у поданому в п’ятницю документі банк стверджує, що «документи та власні твердження позивачів чітко свідчать про те, що Capital One закрив рахунки позивачів з причин, пов’язаних із протидією відмиванню грошей (AML)».

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«Закриттю рахунків передували місяці аналізу та ретельна перевірка, проведена командою Capital One з протидії відмиванню грошей відповідно до політики банку та регуляторних рекомендацій», – повідомили в установі.

У березні 2021 року Capital One повідомив про намір закрити понад 300 банківських рахунків, пов’язаних із Trump Organization.

Навесні 2025 року Trump Organization та Ерік Трамп, син президента, подали позов до федерального суду штату Флорида. Вони стверджували, що рахунки закрили через начебто бажаннями банку скористатися політичною атмосферою, яка склалася після штурму Капітолію США 6 січня 2021 року.

У поданому в п’ятницю документі Capital One заявив, що твердження Trump Organization про політичне підґрунтя рішення є «хибними» та «ґрунтуються на вибірково підібраних цитатах, які не підтверджуються повним контекстом документів, поданих до суду».

«Виявлені Capital One моделі транзакцій належать до видів діяльності, на які звертають увагу федеральні рекомендації щодо банківського регулювання», – йдеться в документі.

Від початку другого президентського терміну Дональда Трампа його адміністрація чинить тиск на деякі великі банки, повторюючи скарги консервативних політиків про те, що фінансові установи навмисно дискримінують представників правих політичних сил. У серпні 2025 року Трамп підписав указ, який забороняє дискримінаційне позбавлення банківських послуг.

У січні Трамп подав позов проти JPMorgan Chase з аналогічних підстав, що підкреслило складне політичне середовище, у якому Волл-стріт працює під час другого президентського терміну Трампа. У 2019 році, під час свого першого президентського терміну, Трамп подав позов проти Capital One та Deutsche Bank, намагаючись перешкодити їм передати Конгресу фінансові документи в межах розслідування, яке проводили законодавці-демократи.