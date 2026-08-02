Помер актор серіалу «Клан Сопрано» Вінсент Пасторе. Йому було 80 років

Пасторе знайшли у його будинку на острові Сіті-Айленд у Нью-Йорку.

Помер ветеран американського кіноакторства Вінсент Пасторе, який часто грав мафіозі та суворих, жорстких персонажів. Найбільшу популярність йому принесла роль Сальваторе «Великого Пуссі» Бонпенсьєро в серіалі «Клан Сопрано». Чоловікові було 80 років.

Про це пише Associated Press.

Боб Макґован, який представляв інтереси Пасторе ще з часів його участі в «Клані Сопрано», повідомив агенції, що дізнався про смерть актора в суботу від іншого свого клієнта – Вінсента Куратоли, який також знімався в серіалі.

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За його словами, Пасторе знайшли у його будинку на острові Сіті-Айленд у Нью-Йорку після того, як із ним не могли зв’язатися протягом кількох днів.

Макґован розповів, що намагався зв’язатися з Пасторе щодо можливої роботи.

Пасторе знімався в кіно ще з 1980-х років. Серед відомих фільмів за його участю – «Славні хлопці» та «Пробудження», які вийшли у 1990 році.

Він часто виконував ролі гангстерів. Саме одна з таких ролей зробила його найбільш упізнаваним: упродовж 30 епізодів «Клану Сопрано» Пасторе грав Сальваторе «Великого Пуссі» Бонпенсьєро – друга Тоні Сопрано, який згодом стає інформатором Федерального бюро розслідувань.

Пасторе народився в нью-йоркському районі Бронкс і виріс у передмісті Нью-Рошелл у штаті Нью-Йорк. Під час війни у В’єтнамі він служив на флоті США, а згодом навчався в Університеті Пейса.

У нього залишилася донька Рене Пасторе.