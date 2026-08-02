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BBC: Росія переправила до Малі військову техніку через підсанкційне судно

Як відомо, корабель перевозив бронетехніку та бойові машини.

BBC: Росія переправила до Малі військову техніку через підсанкційне судно
Фото: Telegram/Сили оборони півдня України

Росія доставила до Малі партію військової техніки, використавши для цього підсанкційне вантажне судно "Михайло Бритнєв".

Про це пише BBC.

За даними журналістів, 25 липня державне телебачення Малі показало відео, на якому до столиці країни Бамако прибула велика колона бронетехніки.

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Як встановило BBC Verify, підсанкційне судно "Михайло Бритнєв" пришвартувалося в порту Ломе (Того) 9 липня. На його борту перевозили вантажівки, бронетранспортери та бойові машини піхоти.

Дані сервісів відстеження суден свідчать, що корабель вирушив із російського порту Балтійськ 18 червня, пройшов через Північне море та Ла-Манш.

За інформацією BBC, під час проходження Ла-Маншу судно супроводжував російський військовий корабель класу "Ропуча".

У BBC Verify зазначають, що порт Балтійськ використовується як один із перевалочних пунктів для суден, які перевозять російську військову техніку до країн Західної Африки.

  • Головною метою Росії в Малі є встановлення контролю над природними ресурсами країни, передусім родовищами золота та урану, а також розширення свого впливу на Африканському континенті.
  • Минулого тижня підконтрольний Міноборони РФ "Африканський корпус" зазнав втрат у Малі після засідки, яку на початку липня 2026 року влаштували місцеві повстанські угруповання. 
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