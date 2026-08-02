The Guardian: французька компанія "Puy du Fou" співпрацювала з підсанкційним олігархом РФ у Криму

Французька компанія тематичних парків Puy du Fou продовжувала співпрацю з пов’язаними з російським олігархом Костянтином Малофєєвим структурами ще протягом багатьох місяців після запровадження проти нього санкцій ЄС.

Про це свідчать документи, з якими ознайомилася The Guardian.

Розслідування оприлюднили напередодні можливого схвалення масштабного проєкту Puy du Fou у Великій Британії. Компанія планує збудувати в сільській місцевості графства Оксфордшир тематичний комплекс вартістю близько 600 млн фунтів стерлінгів. До нього мають увійти історичні реконструкції, тематичні села, макети середньовічних замків, готелі та ресторани. Відкриття парку заплановане на 2029 рік.

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За даними видання, родина де Вільє, яка заснувала Puy du Fou, почала розвивати співпрацю з Малофєєвим після анексії Росією Криму у 2014 році. У червні того року засновник компанії Філіпп де Вільє та його син Ніколя відвідали Ялту, де обговорили з президентом Росії Володимиром Путіним плани створення двох тематичних парків. Один із них передбачалося збудувати в окупованому Криму. Проєкт мав розповідати про історію Росії та «значення російської душі». Щонайменше один із майбутніх парків планували назвати «Царьград» – так само, як прокремлівський медіахолдинг, заснований Малофєєвим.

Документи свідчать, що 12 липня 2014 року Ніколя де Вільє та Малофєєв підписали попередню угоду про створення спільного підприємства Puy du Fou Tsargrad. Кожна зі сторін мала отримати по 50% у проєкті.

Однак уже 30 липня 2014 року Європейський Союз запровадив санкції проти Малофєєва через його ймовірну фінансову підтримку анексії Криму. У Puy du Fou заявили, що після введення санкцій почали згортати співпрацю з російським партнером і згодом відмовилися від усіх проєктів у Росії. Водночас документи, які вивчила The Guardian, свідчать, що контакти та фінансові операції з пов’язаними з Малофєєвим структурами тривали щонайменше до серпня 2015 року.

Зокрема, у вересні 2014 року співробітники Puy du Fou обговорювали можливу реструктуризацію проєкту «Царьград» з урахуванням санкцій. Одна зі схем передбачала, що Малофєєв надаватиме фінансування та позики російській компанії, а частина доходів перераховуватиметься Puy du Fou International. У документах зазначалося, що використання російських рублів могло б допомогти «уникнути ймовірного впливу санкцій».

Інший варіант передбачав створення офшорної структури, яка мала володіти правами інтелектуальної власності на шоу тематичного парку та отримувати дивіденди від його діяльності. Малофєєв і Puy du Fou могли стати співвласниками цієї компанії.

Внутрішнє листування свідчить, що керівництво Puy du Fou усвідомлювало ризики, пов’язані із санкціями. Компанія повідомляла російських партнерів, що підтримує запропоновану схему, але занепокоєна можливими штрафами через міжнародну ситуацію та обмеження ЄС.

Доказів того, що запропоновану структуру зрештою створили, немає. Проте документи вказують, що робота над проєктом тривала і у 2015 році.

Згідно з бюджетними матеріалами, у січні 2015 року Puy du Fou продовжувала підбирати акторів для майбутнього парку та орендувала в Росії спортивний зал для проведення кастингів. Бюджет проєкту становив 23,5 млн рублів. На той час це було майже 500 тис. фунтів стерлінгів. Кошти передбачалися на оренду офісу, оплату праці співробітників та інші витрати, зокрема придбання 75 наручних годинників із логотипом Tsargrad Puy du Fou.

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У Puy du Fou заявили, що такі витрати були незначними платежами постачальникам і консультантам, необхідними для оцінювання міжнародного проєкту. Компанія наголосила, що кошти не перераховувалися підсанкційним організаціям, а всі операції відповідали законодавству Франції та ЄС.

Водночас документи свідчать, що частину діяльності здійснювали через інвестиційну компанію Marshall Capital, або MarCap, пов’язану з Малофєєвим. Після того як США запровадили санкції проти російського олігарха у грудні 2014 року, обмеження також поширилися на MarCap через його керівну роль у компанії.

За інформацією The Guardian, Puy du Fou у 2015 році принаймні частково фінансувала виплати працівникам MarCap. Одним із головних контактів французької компанії був Юрій Леонов – співробітник MarCap і один із ключових помічників Малофєєва. Листування між Леоновим і представниками Puy du Fou тривало до липня 2015 року. У серпні того ж року компанія, ймовірно, остаточно припинила співпрацю з російськими партнерами та відмовилася від проєкту «Царьград».

Експерт із санкційного права Майкл Рак зазначив, що оприлюднені обставини порушують питання щодо дотримання санкційних обмежень. За його словами, санкції набувають чинності одразу після їх запровадження, а автоматичного перехідного періоду для завершення співпраці не існує.

Puy du Fou не відповіла, чи отримувала спеціальну ліцензію, яка могла б дозволити продовження окремих операцій. Компанія також не пояснила можливі виплати працівникам MarCap та зміст обговорень із російськими партнерами у 2015 році.

Видання звернуло увагу на політичні та ідеологічні погляди засновника Puy du Fou Філіппа де Вільє. Колишній французький міністр і засновник правої партії «Рух за Францію» неодноразово висловлював симпатії до Путіна та критикував західні санкції проти Росії.

У серпні 2014 року де Вільє заявив, що вважає європейських лідерів «безвідповідальними» через санкції, а також сказав, що віддав би перевагу Путіну замість тодішніх президентів Франції Франсуа Олланда та Ніколя Саркозі. Його син Ніколя після зустрічі з російським президентом заявляв, що Путін має «лагідні слова та лагідні очі».

Фото: EPA/UPG Зустріч Путіна із Філіпом де Вільє у Криму

Попри провал кримського проєкту, Puy du Fou у 2024 році відкрила в Шанхаї інтерактивне шоу «Місто світла», дія якого відбувається у 1930-х роках.

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За даними The Guardian, внутрішнє листування свідчить, що керівництво компанії було незадоволене державним контролем над сценаріями в Китаї, однак вважало процедуру погодження неминучою. У Puy du Fou заявили, що сценарії подавалися на затвердження відповідним органам відповідно до законодавства Китаю, але наголосили, що китайська влада ніколи не писала та не контролювала їхній зміст.

Компанія також розглядала можливість реалізації проєкту в Ірані. У 2016 році Філіпп де Вільє написав листа послу Ірану у Франції, у якому висловив зацікавленість у створенні проєкту, присвяченого «культурній витонченості та історичній глибині» іранської цивілізації.

У Puy du Fou заявили, що переговори мали попередній характер і відбувалися в період послаблення санкцій проти Ірану, коли міжнародні компанії знову почали розглядати можливість інвестицій у країну. Проєкт так і не був реалізований.

Нині Puy du Fou успішно управляє тематичним парком в Іспанії, відкритим у 2021 році, та готується до масштабного виходу на британський ринок.