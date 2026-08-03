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Уночі Росія атакувала Дніпро і Нікопольський район

Пошкоджено будинки. 

Уночі Росія атакувала Дніпро і Нікопольський район
Наслідки ударів по Дніпропетровській області в ніч на 3 серпня
Фото: Дніпропетровська ОВА в Telegram

У ніч на 3 серпня армія Росії понад 10 разів атакувала два райони Дніпропетровської області дронами. Зокрема, била по обласному центру.

В Дніпрі пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Потерпілих немає.

«На Нікопольщині противник бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Горіли приватні оселі», – йдеться у повідомленні.

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Житлові будинки постраждали внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області
Фото: Олександр Ганжа в Telegram
Житлові будинки постраждали внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області

Наслідки атаки в Дніпропетровській області
Фото: Дніпропетровська ОВА в Telegram
Наслідки атаки в Дніпропетровській області

Учора протягом дня ворог бив по області ще декілька разів. За 2 серпня в регіоні загинули двоє людей, ще троє були поранені. 

Після 22 години ворог почав бити по Дніпру. В місті та області працювала ППО, вдалося збити 5 дронів.

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