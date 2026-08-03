Уночі Росія атакувала Дніпро і Нікопольський район

У ніч на 3 серпня армія Росії понад 10 разів атакувала два райони Дніпропетровської області дронами. Зокрема, била по обласному центру.
В Дніпрі пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Потерпілих немає.
«На Нікопольщині противник бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Горіли приватні оселі», – йдеться у повідомленні.
Учора протягом дня ворог бив по області ще декілька разів. За 2 серпня в регіоні загинули двоє людей, ще троє були поранені.
Після 22 години ворог почав бити по Дніпру. В місті та області працювала ППО, вдалося збити 5 дронів.