Уночі Росія атакувала Дніпро і Нікопольський район

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Наслідки ударів по Дніпропетровській області в ніч на 3 серпня

У ніч на 3 серпня армія Росії понад 10 разів атакувала два райони Дніпропетровської області дронами. Зокрема, била по обласному центру.

В Дніпрі пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Потерпілих немає.

«На Нікопольщині противник бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Горіли приватні оселі», – йдеться у повідомленні.

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Фото: Олександр Ганжа в Telegram Житлові будинки постраждали внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області

Фото: Дніпропетровська ОВА в Telegram Наслідки атаки в Дніпропетровській області

Учора протягом дня ворог бив по області ще декілька разів. За 2 серпня в регіоні загинули двоє людей, ще троє були поранені.

Після 22 години ворог почав бити по Дніпру. В місті та області працювала ППО, вдалося збити 5 дронів.