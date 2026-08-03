У Запорізькій області від російських ударів є загиблі та поранені

Вчора Запорізькій області від російських обстрілів загинула людина. Ще 37 мешканців поранені. Також росіяни вдосвіта ударили керованою авіабомбою по Запорізькому району. Ворожий КАБ зруйнував приватні будинки у Новотроїцькому, виникла пожежа. Там Загинув 77-річний чоловік, поранень дістала 85-річна жінка. Упродовж доби окупанти завдали 1083 удари по 49 населених пунктах Запорізької області.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, вчора у Запоріжжі загинула 71-річна жінка. Там були поранені 18 людей, зокрема двоє неповнолітніх дівчат. Вісім керованих авіабомб росіяни скинули на обласний центр за півтори години, зруйнували житлові та нежитлові будівлі. Також через атаку російського дрона на приватне подвір'я у Біленькому дістав поранень 58-річний чоловік. А у Веселянці поранений 67-річний чоловік.

Війська РФ здійснили 17 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Новомиколаївці, Веселянці, Юліївці, Любицькому, Листівці, Новоіванівці, Зорівці, Оріхову, Єгорівці, Червоній Криниці, Тимошівці, Гуляйпільському та Омельнику.

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790 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Біленьке, Бекарівку, Червонодніпровку, Річне, Новояковлівку, Новотроїцьке, Тарасівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Новоселівку, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Косівцеве, Оленокостянтинівку, Верхню Терсу та Лугівське.

Зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Чарівному.

275 артударів прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Лугівському, Новоселівці, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Косівцевому.

Надійшло 298 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.