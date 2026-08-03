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Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 30 населених пунктів Сумської області і поранили там пʼятьох людей. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, артилерію та міномети.

Як розповіли у обласній поліції, на місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, які документували наслідки воєнних злочинів.

У Сумській громаді внаслідок ворожих атак поранення отримали п’ятеро людей. Через удар безпілотника травмовано 31-річну жінку, а внаслідок авіаційних ударів — чоловіків віком 61, 57, 55 та 51 років.

Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури у Сумській, Глухівській, Білопільській, Кролевецькій, Новослобідській, Середино-Будській та Садівській громадах. Також пошкоджено майно у Свеській громаді та місті Ромни. Серед понівечених об’єктів — житлові будинки, адміністративні та виробничі будівлі, відділення поштового зв’язку, автомобілі та господарські споруди.

Фото: Нацполіція Наслідки ударів по Сумщині

За кожним фактом воєнних злочинів слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.