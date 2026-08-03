Головне за ніч та ранок понеділка, 3 серпня: понад 200 боєзіткнень, українські рятувальники у Франції, щорічна нарада послів

Нічні повітряні атаки , 207 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, атаки дронів на російські регіони.

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У Києві 3 серпня розпочалася основна частина наради послів – щорічного заходу за участі всіх керівників українських дипломатичних місій. Очільник МЗС України Андрій Сибіга розпочав нараду з відвідання місць російських атак на Лук'янівці і вшанування пам'яті полеглих героїв.

Участь у заході бере почесний гість – віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, повідомили в МЗС України.

Докладніше – в новині.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 207 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Шахове та у бік населених пунктів Довга Балка, Нове Шахове, Павлівка, Вільне, Кучерів Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора

Сили оборони уразили чотири пункти управління БпЛА, вісім гармат, сім районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1390 осіб, танк, 5 бойових броньованих машин, 80 артилерійських систем, 4 засоби ППО, 4 НРК, 485 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 6 штук спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 450 510 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 3 серпня армія Росії понад 10 разів атакувала два райони Дніпропетровської області дронами. Зокрема била по обласному центру.

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В Дніпрі пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Потерпілих немає.

«На Нікопольщині противник бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Горіли приватні оселі», – йдеться у повідомленні.

Учора впродовж дня ворог бив по області ще декілька разів. За 2 серпня в регіоні загинули двоє людей, ще троє були поранені.

Після 22 години ворог почав бити по Дніпру. В місті та області працювала ППО, вдалося збити 5 дронів.

У ніч на 3 серпня російська армія запустила по території України 181 безпілотник. ППО знешкодила 163 із них. Зафіксували влучання 14 БпЛА на 13 локаціях, у ще двох місцях впали уламки.

Докладніше – в новині.

Учора, 2 серпня, українські рятувальники прибули до Франції, щоб допомогти ліквідовувати лісові пожежі. Вони працюватимуть на найскладніших ділянках.

Українські фахівці працюватимуть на найскладніших ділянках, адже їхній практичний досвід унікальний і високо цінується партнерами, кажуть у Франції. Наразі Україна представляє найчисельнішу міжнародну команду серед усіх залучених країн.

Одразу після зустрічі український зведений загін вирушив безпосередньо до району стихійного лиха.

Україна направила до Франції 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки: пожежні автоцистерни, вантажівки, медичний автомобіль та транспорт для перевезення особового складу.

Наша держава вперше долучилася до Механізму цивільного захисту ЄС як країна, що надає допомогу.

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У ніч на 3 серпня різні російські регіони атакували дрони. Міністерство оборони Росії заявило про збиття 131 БпЛА над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Липецькою, Орловською, Смоленською, Тульською областями, Кубанью, окупованим Кримом і акваторією Чорного моря, передають ворожі медіа.

У Владімірській області уражено складський комплекс. Губернатор Алєксандр Авдєєв заявив, що є руйнування та пожежа, не вказавши при цьому, про який комплекс йдеться. Пресслужба Wildberries підтвердила, що під атакою перебував їхній склад. Це один з найбільших логістичних центрів цього маркетплейсу з площею 171 900 квадратних метрів, пише Exile+.

У Бєлгороді під ударом була будівля університету, де, за інформацією від місцевих пабліків, збирали і тестували дрони, передає Exilenova+. Університет підтверджував, що він проєктує автоматизовану систему управління БпЛА на базі мікропроцесора «Миландр», але стверджував, що для цивільних цілей.

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