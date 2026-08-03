У Житомирській області знайшли хлопчика, який 1 серпня загубився біля річки

Фото: МВС

У Житомирській області поліція, рятувальники і Нацгвардія знайшли хлопчика, який 1 серпня загубився біля річки Ірша. Про це повідомили в МВС.

Дитина зникла 1 серпня, знайшли її наступного дня в лісовому масиві вранці. Хлопчика передали батькам і госпіталізували для обстеження.

«До масштабної пошукової операції залучили близько 240 людей. Дитину шукали всю ніч за допомогою безпілотників, човнів і спеціальної техніки. Також працював кінолог зі службовим собакою, долучилися й місцеві жителі та волонтери», – розповіли в МВС.

Що робити, якщо зникла дитина?

У поліції радять негайно звертатися на лінію 102. Підготуйте інформацію:

Фото дитини;

Опис (зріст, вага, колір волосся та очей);

Одяг під час зникнення;

Час і місце останнього побачення;

Інформацію про соціальні мережі дитини.

«Також про зникнення сина чи доньки батькам краще розповісти родичам і друзям. Це тому, що дитина може зв’язатися з кимось із них або ж вони можуть мати про неї інформацію», – зазначала ювенальна поліція Чернігівської області.