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У Житомирській області знайшли хлопчика, який 1 серпня загубився біля річки

Хлопчика госпіталізували для обстеження. 

Фото: МВС

У Житомирській області поліція, рятувальники і Нацгвардія знайшли хлопчика, який 1 серпня загубився біля річки Ірша. Про це повідомили в МВС.

Дитина зникла 1 серпня, знайшли її наступного дня в лісовому масиві вранці. Хлопчика передали батькам і госпіталізували для обстеження.

«До масштабної пошукової операції залучили близько 240 людей. Дитину шукали всю ніч за допомогою безпілотників, човнів і спеціальної техніки. Також працював кінолог зі службовим собакою, долучилися й місцеві жителі та волонтери», – розповіли в МВС. 

Що робити, якщо зникла дитина?

У поліції радять негайно звертатися на лінію 102. Підготуйте інформацію:

  • Фото дитини;
  • Опис (зріст, вага, колір волосся та очей);
  • Одяг під час зникнення;
  • Час і місце останнього побачення;
  • Інформацію про соціальні мережі дитини.

«Також про зникнення сина чи доньки батькам краще розповісти родичам і друзям. Це тому, що дитина може зв’язатися з кимось із них або ж вони можуть мати про неї інформацію», – зазначала ювенальна поліція Чернігівської області. 

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