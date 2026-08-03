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Зеленський: будемо дуже старатися, щоб восени в Росії не залишилося альтернатив, крім миру

Неможливо спрогнозувати, коли дипломатичні зусилля, далекобійні удари і санкції спрацюють, але робота триває. 

Зеленський: будемо дуже старатися, щоб восени в Росії не залишилося альтернатив, крім миру
Фото: скриншот

Владімір Путін сподівається надалі затягувати війну проти України. Він готує мобілізацію і нові удари.

Україна бачить справжні наміри Росії, повідомив президент Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ. Виступ президента опублікувала його пресслужба. 

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"Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, наші мідстрайки та всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося восени», – сказав він.

Україна пройшла важку зиму, і наступна теж є очевидним пріоритетом. Завдання українських послів – дати максимальну підтримку на зовнішньому треку та в відносинах з партнерами. 

Президент додав, що країна вийшла на новий рівень співпраці з ключовими партнерами в воєнній сфері – формати Drone Deals. 

«Завдяки формату Drone Deals Україна отримує довгострокове – щорічне! – фінансування для України, для українських оборонних виробництв – стійку фінансову основу для оборонної галузі. Партнери ж отримують сучасну оборону. Зараз Drone Deals укладені з дев’ятьма країнами, і в роботі ще 15 угод», – сказав він.

Цю роботу координуватиме Рустем Умєров, який сьогодні став головою Служби зовнішньої розвідки. Президент сказав, що це призначення необхідно, аби у нього «було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно дипломатії та оборони, а також процесом перемовин зі Сполученими Штатами, іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення російської війни». 

  • За даними розвідки, Росія готує на осінь мобілізацію. Вона може мобілізувати до 300 000 окупантів. 
  • Зеленський казав, що Україна намагається активізувати переговорний трек до осені. 
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