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За тиждень Росія вбила та поранила 59 цивільних жителів Харківщини, – ОВА

Під російськими обстрілами опинилися понад 70 населених пунктів Харківщини.

За тиждень Росія вбила та поранила 59 цивільних жителів Харківщини, – ОВА
наслідки російських атак
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулого тижня російські війська завдали ударів по 71 населеному пункту Харківської області, зокрема по Харкову. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 57 отримали поранення, серед них шестеро дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти застосували широкий спектр озброєння, зокрема 11 ракет, 25 керованих авіабомб, 46 ударних безпілотників типу "Герань-2", чотири дрони "Ланцет", 42 БпЛА "Молнія", 39 FPV-дронів, а також 240 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

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Найбільших руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Богодухівського району. Там пошкоджено п'ять багатоквартирних і 40 приватних будинків, 14 господарських споруд, три цивільні підприємства, навчальний і дошкільний заклади, два магазини, поштомат, електромережі, складську будівлю, офіс, сім гаражів, десять автомобілів, автобус, автомобіль екстреної медичної допомоги. 

Також зафіксовано чотири атаки на автозаправні станції.

В Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний і 26 приватних будинків, адміністративну будівлю, медичний та навчальний заклади, два заклади культури, магазини, цивільне підприємство, три складські приміщення, господарську споруду, АЗС, гаражі, 13 автомобілів та автобус.

У Харкові внаслідок російських атак пошкоджено сім багатоквартирних будинків, цивільне підприємство, три складські будівлі, дві станції технічного обслуговування, гаражний кооператив, 11 автомобілів. Крім того, російські війська чотири рази атакували автозаправні станції.

За даними очільника ОВА, протягом тижня підрозділи ДСНС ліквідували 71 пожежу, спричинену російськими обстрілами.

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