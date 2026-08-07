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У Києві попрощалися з польським волонтером Мареком Русеком-Вольським, який загинув унаслідок атаки РФ по Харкову

Волонтер допомагав Україні від початку повномасштабної війни.

У Києві попрощалися з польським волонтером Мареком Русеком-Вольським, який загинув унаслідок атаки РФ по Харкову
У Києві попрощалися з польським волонтером Мареком Русеком-Вольським
Фото: Андрій Сибіга/Х

У Києві відбулася церемонія прощання з польським волонтером Мареком Русеком-Вольським, який загинув у Харкові внаслідок атаки російського безпілотника. Волонтер допомагав Україні від початку повномасштабної війни, доставляв гуманітарну допомогу до прифронтових регіонів.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Сибіга висловив співчуття рідним і близьким загиблого та наголосив, що Марек Русек-Вольський став справжнім другом України.

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"Пан Марек довів конкретними діями, що солідарність – це не абстрактне гасло, це конкретні вчинки, конкретний внесок. Він не залишився осторонь, коли прийшла біда на територію України – російська агресія. Він сам сідав за кермо автомобіля, раз за разом розвозив допомогу, допомагав людям у Харкові", – зазначив Сибіга.

Фото: Андрій Сибіга/Х

За словами міністра, волонтер допомагав українцям за покликом серця, і його внесок назавжди залишиться у пам'яті українського народу.

Сибіга також наголосив, що загибель польського волонтера є ще одним свідченням того, що російська агресія не знає кордонів і не зважає на громадянство своїх жертв.

"Вона ніколи не знищить українсько-польську дружбу. Вона ніколи не знищить українсько-польську союзницьку взаємодію. Тому що це про спільний союз перед тими викликами, які стоять не лише перед Україною, але й перед Польщею і Європою", – підкреслив очільник МЗС.

Фото: Андрій Сибіга/Х

Він додав, що пам'ять про Марека Русека-Вольського та його допомогу Україні житиме завжди.

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