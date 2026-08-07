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​Коригувальник ударів по Харкову отримав 15 років тюрми із конфіскацією майна

Він ходив містом і фіксував місця розташування українських військових.

​Коригувальник ударів по Харкову отримав 15 років тюрми із конфіскацією майна
правосуддя
Фото: З відкритих джерел

Суд виніс вирок агенту російської воєнної розвідки, якого Служба безпеки України затримала в липні 2023 року. 

Зрадник проведе за ґратами 15 років, також у нього конфіскують усе майно, повідомила СБУ.

Слідчі з'ясували, що наведенням ворожого вогню на Харків займався місцевий безробітний. Окупанти завербували чоловіка через його антиукраїнські дописи у телеграм-каналах. На завдання російського куратора він ходив містом і фіксував місця розташування українських військових. Також агент збирав дані про оборонні підприємства, залізничні станції та вагонні депо.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника безпосередньо під час розвідки біля військового об'єкта. Вдома у нього вилучили телефони і комп'ютер із доказами роботи на росіян.

На основі зібраних доказів суд визнав затриманого винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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