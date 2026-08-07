Окупанти повторно вдарили по рятувальниках на Запоріжжі

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Російські війська завдали повторного удару по Запорізькому району. Під обстріл потрвпили рятувальники. Двоє поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двоє рятувальників постраждали внаслідок повторної атаки росіян на Запорізький район. Ворог влучив у пожежний автомобіль, коли рятувальники гасили пожежу після попереднього ворожого удару", – ідеться у повідомленні.

Під час атаки пошкоджено господарську споруду на території приватного домоволодіння з подальшим займанням.

Ворог атакував Кушугумську громаду у Запорізькому районі. У Новосолоному російський дрон атакував автівку. Двоє людей загинули.