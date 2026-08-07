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Лідер Сеути заявив, що під час штурму кордону загинуло близько 100 мігрантів

Місто вирішує проблему неповнолітніх мігрантів без супроводу, які залишаються на території ексклаву.

Лідер Сеути заявив, що під час штурму кордону загинуло близько 100 мігрантів
Юні мігранти у Сеуті
Фото: EPA/UPG

Лідер Сеути Хуан Хесус Вівас заявив, що під час штурму кордону з боку Марокко загинуло близько 100 мігрантів.

Про це Вівас сказав під час виступу в Європейському парламенті, пише DW.

Зазначимо, раніше іспанська неурядова організація “Caminando Fronteras” повідомила, що 30 липня загинула 141 людина: 63 тіла виявили в Марокко, а 78 – у Сеуті.

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За словами Віваса, місто все ще оговтується і вирішує проблему неповнолітніх мігрантів без супроводу, які залишаються в Сеуті. Він назвав ситуацію “нестійкою” та попросив уряд про допомогу.

Тиждень тому 72 тисячі мігрантів прорвалися через кордон між Марокко та іспанським ексклавом Сеута в Північній Африці. Інцидент спричинив суперечку між кількома країнами ЄС та Мадридом. Італія призупинила дію Шенгенської угоди про вільний туризм з Іспанією.

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У Сеуті ще залишається щонайменше 3 тисячі мігрантів

За інформацією іспанського уряду, у Сеуті все ще залишається від 3 до 5 тисяч мігрантів. Місту бракує безпекових ресурсів, необхідних для вирішення ситуації.

Марокко заявило, що готове “працювати над ідентифікацією неповнолітніх без супроводу з метою їх повернення на батьківщину”. За оцінками, у Сеуті сотні неповнолітніх без супроводу мають обмежений доступ до їжі, води, житла та санітарних потреб. Голова іспанської групи з прав та допомоги мігрантам “Federacion Sur Acoge” Хосе Мігель Моралес заявив, що деяких дітей побили та зґвалтували.

У 2025 році, після того як наплив мігрантів перевантажив центри прийому на Канарських островах, Іспанія внесла зміни до міграційного законодавства. Новий закон зобов'язав вивозити дітей-мігрантів без супроводу з переповнених регіонів протягом 15 днів після оформлення їхніх справ.

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