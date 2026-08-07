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Трейдери наприкінці липня доставили до Росії з Південної Кореї нафтопродукти

Імовірно, йдеться про дизельне та авіаційне пальне.

Трейдери наприкінці липня доставили до Росії з Південної Кореї нафтопродукти
MIDVOLGA 1 — танкер рф для перевезення нафтопродуктів, ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

Наприкінці липня трейдери відправили з Південної Кореї до Росії майже 30 тисяч тонн нафтопродуктів. 

Як пише Reuters, про це свідчать дані систем відстеження суден та інформація одного з учасників торгівлі. Попит Росії на імпортне паливо зростає через українські удари по її енергетичній інфраструктурі.

За даними систем відстеження судноплавства Kpler і Vortexa, щонайменше два танкери малого класу завантажили паливо, перекачане з резервуарів у порту Ульсан, і вирушили до російського Далекого Сходу. Видання пише, що така схема постачання є незвичною.

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За даними Kpler та одного з торговельних джерел, одне із суден уже прибуло до Росії, але ще не розвантажилося.

Двоє джерел, знайомих із ситуацією, повідомили, що вантаж включає дизельне пальне, а одне з них зазначило, що також може йтися про авіаційне пальне.

За даними Kpler, попередня зафіксована поставка авіапального з Північно-Східної Азії до Росії, схоже, відбулася у лютому 2022 року. Тоді з південнокорейського порту Йосу до Росії відправили близько 22 тисяч барелів авіаційного пального, які доставили до Владивостока на Далекому Сході Росії.

Українські сили завдають ударів по російській енергетичній інфраструктурі, намагаючись позбавити Росію ресурсів для фінансування її військових дій. Москва продовжила заборону на експорт дизельного пального та бензину до січня, хоча частину обмежень буде послаблено з 1 вересня.

Росія зазвичай є нетто-експортером дизельного пального. Після запровадження західних санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну у 2022 році значна частина російського дизеля експортувалася до Бразилії, Туреччини та країн Західної Африки.

Раніше писали про те, що Росія мала отримати партію авіаційного пального обсягом щонайменше 200 тисяч барелів, виробленого в Японії та доставленого через трейдерів із перевалкою в Південній Кореї. Однак згодом кілька торговельних джерел повідомили, що ця поставка не відбулася.

Пізніше Токіо заявив, що його заборона на експорт авіаційного пального до Росії поширюється також на поставки через треті країни та перевалку пального безпосередньо в морі.

  • Поставки бензину та дизельного пального з Білорусі до Росії у липні досягли рекордного місячного рівня на тлі дефіциту пального в Росії, спричиненого перебоями в роботі нафтопереробних заводів після ударів українських безпілотників.
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