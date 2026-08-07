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ЄС запроваджує санкції проти пʼяти осіб, причетних до ВПК Росії (доповнено)

Ці санкції запровадили у відповідь на російські атаки по Україні.

ЄС запроваджує санкції проти пʼяти осіб, причетних до ВПК Росії (доповнено)
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що Євросоюз запроваджує санкції проти пʼяти осіб, причетних до ВПК Росії. 

Про це у соцмережі Х написала очільниця європейської дипломатії Кая Каллас. У пресслужбі Ради Євросоюзу опублікували перелік цих осіб. 

«Кожна нова атака на Україну — це ще одна причина для Європи посилювати тиск на Росію. У відповідь на останню серію російських авіаударів ЄС сьогодні запровадив нові санкції проти п’яти осіб, причетних до російського військово-промислового комплексу», – зазначила Каллас. 

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За словами політикині, оскільки російська армія загрузла на полі бою, Москва ще більше посилює кампанію терору проти мирного населення. Тому ЄС має й надалі посилювати тиск на Росію, доки Москва не припинить свою війну.

Доповнення. У переліку є Раміль Найлевич Бадгутдінов , генеральний директор ВАТ «Серпуховський завод «Металіст», компанії, що займається виробництвомпрецизійних електромеханічних компонентів, включаючи системи, що використовуються в російській балістичній ракеті «Іскандер-М».

Рада також включила до списку Олександра Юрійовича Дюкарєва, генерального директора ВАТ «Красноярський машинобудівний завод», - підприємства, що займається виробництвом балістичних ракет, зокрема ракетного комплексу РС-28 «Сармат».

Серед інших осіб, що фігурують у списку,є директори російських компаній, що займаються виробництвом військових систем зв'язку та розробкою програмного забезпечення для безпілотних літальних апаратів і космічних військових технологій.

Особам, включеним до цього списку, заморозять активи. Також громадянам Євросоюзу заборонено надавати їм кошти або економічні ресурси прямо чи опосередковано, або на їхню користь. Крім того, до фізичних осіб, включених до переліку, застосовується заборона на поїздки до ЄС.

  • Євросоюз розглядає новий підхід до запровадження санкцій проти Росії. Зокрема чиновники шукають способи пришвидшити затвердження більш вузько спрямованих фінансових санкцій, щоб держави-члени мали менше можливостей використовувати право вето під час переговорів.
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