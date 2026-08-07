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У Сенаті США почали обговорення проєкту щодо санкцій проти Росії

Сенатори згадують про посилення російського терору проти України.

У Сенаті США почали обговорення проєкту щодо санкцій проти Росії
Сенат США

У Сенаті Конгресу США розпочали дебати щодо проєкту щодо санкцій проти Росії, передає «Європейська правда»

Одним із його співавторів є покійний сенатор Ліндсі Грем.

Сенатори під час виступів згадують про посилення російського терору проти українських міст. Вони наголошують на необхідності ускладнити Росії отримання коштів на продовження війни.

Журналістка ініціативи Razom for Ukraine Катерина Лісунова повідомляє, що фінальне голосування очікують о 19:00 за київським часом. Це засідання стане останнім для Сенату перед перервою на канікули.

  • Сенатори вже кілька місяців намагаються ухвалити міжпартійний законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії та покупців її нафти. Процес прискорився після смерті сенатора Ліндсі Ґрема, який був одним із головних ініціаторів документа.
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