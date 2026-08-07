На Дніпропетровщині через російський терор загинули двоє людей, шестеро поранені

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Майже 50 разів ворог атакував п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Через обстріли двоє людей загинули, ще 6 дістали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпровському районі через обстріл РФ пошкоджені склади логістичної компанії.

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На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мозолевській та Мирівській громадах. Понівечені приватні оселі, багатоквартирний будинок, автівки.

Загинули двоє чоловіків. Ще п’ятеро людей дістали поранень. У важкому стані до лікарні доправили 50-річного чоловіка. 17-річний хлопець, а також чоловіки 56, 57 років і 48-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі потерпали Миколаївська і Васильківська громади. Зайнялася пожежа.

У Кам’янському районі противник цілив по Божедарівській і Вишнівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

На Криворіжжі під ударом були Грушівська та Зеленодольська громади. Понівечена інфраструктура та автомобіль. Постраждала жінка.