У МВС спростували фейк про нібито повернення 1210 тіл загиблих українських військових

"Інформація про нібито встановлення осіб окремих військовослужбовців також не відповідає дійсності".

У Міністерстві внутрішніх справ України спростували інформацію, яку поширюють у соцмережах щодо нібито проведення репатріаційних заходів та повернення до України 1210 тіл полеглих українських захисників.

Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

За його словами, інформація про нібито проведену репатріацію та попередню ідентифікацію окремих загиблих військовослужбовців не відповідає дійсності.

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"Такі репатріаційні заходи не проводилися. Інформація про нібито встановлення осіб окремих військовослужбовців також не відповідає дійсності. Особливо цинічним є те, що до таких фейкових повідомлень додають прізвища, фотографії та нібито "списки", змушуючи родини знову і знову переживати надію та біль", – наголосив Добросердов.

Він зазначив, що зображення, які супроводжують подібні дописи в TikTok та інших соцмережах, мають ознаки генерації за допомогою штучного інтелекту. Це, за його словами, підтверджується результатами перевірки спеціалізованими програмними засобами.

Уповноважений наголосив, що поряд із війною на полі бою Росія веде й інформаційну війну, однією з цілей якої є психологічний тиск на родини зниклих безвісти та полонених.

Добросердов закликав українців довіряти лише офіційним повідомленням державних органів, які займаються розшуком зниклих безвісти, репатріацією та ідентифікацією загиблих, зокрема Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Він також попросив не поширювати неперевірені "списки" та повідомлення, навіть якщо вони здаються правдоподібними.

"Ми маємо справу з підступним і цинічним ворогом, який намагається завдавати болю не лише фізично, а й морально. Не дозволяйте ворогу маніпулювати вашими почуттями", – підсумував Артур Добросердов.