Україна та США працюють над модернізацією ракет до С-300

Ідеться про виробництво приблизно 100-200 таких ракет на рік

США та Україна працюють над спільним проєктом із модернізації ракет С-300, який має посилити можливості української протиповітряної оборони. Про це заявив президент військово-консалтингової фірми Delphi Global Research Center, полковник армії США у відставці Роберт Гамільтон в ефірі PBS NewsHour.

«Триває спільний американо-український проєкт, спрямований на модернізацію старих ракет С-300 або їхньої новішої модифікації, щоб покращити їхні бойові можливості. Очікується, що ця програма запрацює ближче до кінця цього року», - розповів він.

Гамільтон зазначив, що щороку в межах проєкту можна буде випускати приблизно від 100 до 200 модернізованих ракет.

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Ракети для української ППО

Модернізація ракет С-300 відбувається на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів до систем Patriot, які сьогодні залишаються єдиним засобом, здатним ефективно знищувати російські балістичні ракети.

Саме нестача боєприпасів до цих комплексів змушує Україну шукати додаткові рішення для посилення протиповітряної оборони. Згідно із даними Міністерства оборони, у липні українська ППО перехопила 29 із 195 балістичних ракет, які Росія запустила по Україні.

Роберт Гамільтон зазначив, що США нині виробляють близько 600 ракет Patriot на рік. Водночас уже укладено контракт на 58 млрд доларів для нарощування виробництва до 2 тис. ракет щорічно, однак перші поставки за новою програмою очікуються лише на початку 2029 року, а повної виробничої потужності планують досягти у 2032-му.

За словами Гамільтона, проблема полягає не лише у виробництві. Внаслідок бойових дій на Близькому Сході у США суттєво скоротились власні запаси ракет Patriot. Якщо до конфлікту з Іраном американський арсенал налічував приблизно 2330 таких ракет, то зараз, за оцінкою полковника, їх залишилося близько 800.

Через це, за його словами, Вашингтон змушений зберігати значну частину запасів для власної оборони та інших потенційних театрів бойових дій, а також тимчасово перенаправляти на поповнення американських складів навіть ракети, які раніше замовили європейські союзники.

Водночас Україна продовжує шукати додаткові можливості для отримання Patriot. Одним із механізмів є програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка дозволяє країнам НАТО закуповувати американське озброєння від імені України та передавати його Збройним силам.

Також Україна разом із партнерами працює над антибалістичним проєктом FREYJA. Він базується на ракетах FP-7х, створеній на основі модернізації радянської 48Н6 (С-300/С-400). Втім, наразі невідомо, чи проєкт, про який говорить Роберт Гамільтон і FREYJA мають дотичність.