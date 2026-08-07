Росіяни атакували дроном чоловіка у центральній частині Херсона

Після надання меддопомоги постраждалого відпустили на амбулаторне лікування.

Під ворожий удар потрапив 57-річний херсонець . Він дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення голови та руки.

"Орієнтовно о 13:00 російські загарбники атакували дроном чоловіка у центральній частині Херсона", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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