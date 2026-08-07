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Міноборони і Агенція оборонних закупівель розділять закупівлю продуктів і логістику для ЗСУ

Зміни стартують у кількох регіонах.

Міноборони і Агенція оборонних закупівель розділять закупівлю продуктів і логістику для ЗСУ
продукти харчування для ЗСУ
Фото: ДОТ

Міністерство оборони та Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочинають масштабування реформи системи харчування військовослужбовців.

Як повідомило Міноборони, за новою моделлю закупівлю харчів і їхнє транспортування розділять. Продукти постачатимуть перевірені виробники, а за їхню доставку відповідатимуть професійні логістичні оператори. Це має посилити конкуренцію та зробити ціноутворення прозорішим. 

Крім того, якість продуктів перевірятимуть безпосередньо на розподільчих центрах, що унеможливить потрапляння неякісних товарів до військових частин, переконане відомство.

На наступному етапі реформи планується перехід на замовлення готових страв замість окремих продуктів через систему DOT-Chain Food. Вона автоматично розраховуватиме необхідну кількість інгредієнтів відповідно до рецептури і чисельності особового складу. Перші закупівлі за оновленими правилами відбудуться вже цього року. 

Зміни стартують у кількох регіонах, після чого нову практику поширять на всі військові частини.

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