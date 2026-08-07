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​В Естонії облаштували нові ділянки на кордоні з Росією

Тепер мають встановити систему дронового спостереження.

​В Естонії облаштували нові ділянки на кордоні з Росією
кордон між Естонією і Росією
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро повідомив про завершення будівництва ще двох прикордонних ділянок на сухопутному кордоні з Росією. 

Загальна довжина нових ділянок між пунктом пропуску Койдула та Саатсе становить 26 кілометрів, із яких на 14 кілометрів встановили паркан, а на решті - 30-метрові оглядові щогли, передає ERR

Вартість робіт склала 12 мільйонів євро, а будівництво співфінансував Євросоюз.

Таро зазначив, що сухопутний кордон тепер покритий інфраструктурою на 80 відсотків, а наприкінці року показник зросте до 90 відсотків після здачі в експлуатацію наступних двох ділянок завдовжки 20 кілометрів. Водночас останні 14 кілометрів кордону потребують окремого рішення через складний природний рельєф із болотами й заболоченими землями. 

Наступним великим кроком стане покриття облаштованих ділянок системою дронового спостереження. Перші стаціонарні пристрої для виявлення і стеження за дронами вже встановили влітку між естонсько-латвійсько-російським пунктом та Лугамаа, а решту території оснастять протягом поточного року. 

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