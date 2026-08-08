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Іспанія дзеркально відповіла Італії на призупинення дії Шенгенського договору

Мандрівникам з Італії доведеться проходити прикордонний контроль.

Іспанія дзеркально відповіла Італії на призупинення дії Шенгенського договору
Фото: EPA/UPG

У відповідь на відмову Італії припинити перевірки на кордоні для тих, хто прибуває з Іспанії, уряд у Мадриді запровадив симетричну відповідь, скасувавши дію Шенгенського договору для мандрівників з Італії.

Як пише The Guardian, прикордонний контроль для італійців в Іспанії буде відновлено з опівночі 8 серпня, і триватиме він аж до 7 вересня. Раніше Італія говорила, що не скасує заходи посиленої безпеки через міграційну кризу в Сеуті раніше 15 серпня.

Конфлікт між союзниками по Євросоюзу та НАТО стався через те, що правий італійський уряд вирішив радикально боротися з потраплянням на свою територію біженців з Африки, які намагалися прорватися до Європи через іспанський ексклав у Марокко. Іспанія назвала відновлення перевірок на кордонах саме для своїх громадян "торпедою, яка підриває європейську єдність".

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