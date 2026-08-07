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Естонія та Іспанія здійснили нові внески до Фонду підтримки енергетики України, спрямувавши сукупно понад 55,5 тис. євро.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Зокрема, 25 тис. євро отримав Фонд від Міністерства закордонних справ Естонії. Таким чином загальний внесок країни вже становить понад 2,6 млн євро.

Ще понад 30,6 тис. євро надійшло від Посольства Іспанії в Україні в межах прєкту «Термінова енергетична солідарність з Україною» через Асоціацію сприяння розвитку України. Наразі загальний внесок країни до Фонду вже перевищує 4,5 млн євро.

Фонд підтримки енергетики України (UESF) створений навесні 2022 року за погодженням з Європейською Комісією та Міністерством енергетики України для протидії наслідкам російських атак, спрямованих на критичну енергетичну інфраструктуру.

Загалом за час роботи Фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 млрд євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.