У другому кварталі 2026 року російський корпоративний сектор продовжив погіршувати свої економічні показники. Найбільшою проблемою для підприємств стали затримки розрахунків між компаніями, які фактично перетворилися на альтернативу банківському кредитуванню.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на результати опитування Російського союзу промисловців і підприємців.

За даними дослідження, майже 40% компаній назвали головною проблемою неплатежі з боку контрагентів. Це на 5,6 відсоткового пункту більше, ніж у першому кварталі.

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Причиною стала висока ключова ставка Центрального банку РФ, яка обмежила доступ бізнесу до дешевих кредитів. У результаті підприємства дедалі частіше фінансують свою діяльність шляхом відтермінування розрахунків із постачальниками.

Другою за масштабом проблемою залишається слабкий внутрішній попит, на який поскаржилися 33% учасників опитування. У відповідь на економічні труднощі 86,3% компаній планують скорочувати витрати, що на 20,9 відсоткового пункту більше, ніж кварталом раніше. Ще 26% підприємств мають намір підвищити ціни, щоб компенсувати зростання витрат.

Про нестачу обігових коштів повідомили 26,9% компаній. Водночас лише 15% респондентів назвали серйозною проблемою недоступність банківського кредитування. Це, на думку аналітиків, свідчить про зміну моделі фінансування бізнесу: компанії дедалі рідше звертаються до банків і частіше перекладають фінансовий тиск на своїх партнерів через затримки платежів.

Також погіршилася ситуація із забезпеченням виробництва. Частка підприємств, які зіткнулися з труднощами із постачанням сировини, матеріалів та комплектувальних, зросла до 23,1%, що на 12,5 відсоткового пункту більше, ніж кварталом раніше.

У СЗР зазначають, що санкції та перебудова логістичних ланцюгів продовжують збільшувати витрати російських виробників.

Негативні тенденції простежуються і у виробничій сфері. Частка підприємств, які скоротили обсяги виробництва, зросла до 14,1%, а кількість компаній, що заморозили або відклали інвестиційні проєкти, – до 12,8%. Обидва показники за квартал збільшилися майже на п'ять відсоткових пунктів.

У Службі зовнішньої розвідки України зазначають, що поширення неплатежів, скорочення інвестицій, проблеми з фінансуванням та постачанням свідчать про посилення кризових явищ у російській економіці.

Економічний тиск дедалі більше переноситься з фінансової системи безпосередньо на підприємства, які втрачають здатність підтримувати звичний режим роботи.