Уряд змінив правила розподілу електроенергії. Зокрема переліки критично важливих об’єктів формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів.

Про це повідомили у Міненерго.

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить ефективніше управляти доступною електричною потужністю та підвищити стійкість роботи енергосистеми в умовах надзвичайних ситуацій.

Зокрема переліки критично важливих об’єктів формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів. Крім того, уточнили процедуру врахування результатів вимірювання електричного навантаження в зимовий і літній періоди під час формування відповідних переліків.

Що це дасть:

ефективніше плануватимуть розподіл доступної електричної енергії;

збільшать її доступний обсяг для побутових споживачів;

забезпечать більш рівномірний розподіл між регіонами;

підвищать стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи України.

Ухвалені зміни дозволять більш гнучко враховувати сезонні особливості електроспоживання, підвищити ефективність планування розподілу доступної електричної потужності та сприятимуть стабільній роботі об'єднаної енергетичної системи України.