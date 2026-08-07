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Енергоатом завершив ремонти п'яти енергоблоків АЕС перед опалювальним сезоном

Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів.

Енергоатом завершив ремонти п'яти енергоблоків АЕС перед опалювальним сезоном
Захист атомних електростанцій розпочали тільки зараз

Фахівці Енергоатому завершили планові ремонти з перевантаженням ядерного палива на п'яти енергоблоках атомних електростанцій. Також  тривають ремонти інших блоків і гідроагрегатів ГАЕС.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

У компанії зазначили, що триває планова ремонтна кампанія з підготовки генеруючих потужностей до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років.

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За даними Енергоатому, всі роботи виконуються відповідно до затверджених графіків, погоджених з НЕК "Укренерго" та Міністерством енергетики України.

Наразі також продовжуються ремонти інших енергоблоків атомних електростанцій і гідроагрегатів.

В Енергоатомі запевнили, що під час опалювального сезону забезпечать роботу всіх дев'яти енергоблоків українських АЕС.

"Упродовж опалювального сезону Енергоатом забезпечить максимально ефективну роботу всіх наявних генеруючих потужностей – працюватимуть усі дев'ять енергоблоків АЕС. Ядерна генерація традиційно залишається основою енергетичної стійкості України", – наголосили у компанії.

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