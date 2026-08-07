Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів.

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Захист атомних електростанцій розпочали тільки зараз

Фахівці Енергоатому завершили планові ремонти з перевантаженням ядерного палива на п'яти енергоблоках атомних електростанцій. Також тривають ремонти інших блоків і гідроагрегатів ГАЕС.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

У компанії зазначили, що триває планова ремонтна кампанія з підготовки генеруючих потужностей до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років.

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За даними Енергоатому, всі роботи виконуються відповідно до затверджених графіків, погоджених з НЕК "Укренерго" та Міністерством енергетики України.

Наразі також продовжуються ремонти інших енергоблоків атомних електростанцій і гідроагрегатів.

В Енергоатомі запевнили, що під час опалювального сезону забезпечать роботу всіх дев'яти енергоблоків українських АЕС.

"Упродовж опалювального сезону Енергоатом забезпечить максимально ефективну роботу всіх наявних генеруючих потужностей – працюватимуть усі дев'ять енергоблоків АЕС. Ядерна генерація традиційно залишається основою енергетичної стійкості України", – наголосили у компанії.