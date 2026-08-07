Фахівці Енергоатому завершили планові ремонти з перевантаженням ядерного палива на п'яти енергоблоках атомних електростанцій. Також тривають ремонти інших блоків і гідроагрегатів ГАЕС.
Про це повідомила пресслужба Енергоатому.
У компанії зазначили, що триває планова ремонтна кампанія з підготовки генеруючих потужностей до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років.
За даними Енергоатому, всі роботи виконуються відповідно до затверджених графіків, погоджених з НЕК "Укренерго" та Міністерством енергетики України.
Наразі також продовжуються ремонти інших енергоблоків атомних електростанцій і гідроагрегатів.
В Енергоатомі запевнили, що під час опалювального сезону забезпечать роботу всіх дев'яти енергоблоків українських АЕС.
"Упродовж опалювального сезону Енергоатом забезпечить максимально ефективну роботу всіх наявних генеруючих потужностей – працюватимуть усі дев'ять енергоблоків АЕС. Ядерна генерація традиційно залишається основою енергетичної стійкості України", – наголосили у компанії.
- 1 липня Кабінет Міністрів України ухвалив відповідне розпорядження, яким на посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому" обрали Домініка Міньєра та Метью Мюррея. Їхні попередники подали у відставку.