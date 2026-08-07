Армія Росії завдала авіаудару по Комишувасі на Запоріжжі

Пошкоджено приватний будинок, постраждала людина.

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Армія РФ завдала авіаударів по Комишувасі у Запорізькій області. Унаслідок атаки поранено цивільного, також пошкоджено будинки.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Поранена людина, зруйновані будинки: росіяни керованою авіабомбою ударили по Комишувасі", – ідеться у повідомленні.

Пошкоджений приватний будинок та будівлі неподалік. Поранень дістав 61-річний чоловік.

Ворог атакував Кушугумську громаду у Запорізькому районі. У Новосолоному російський дрон атакував автівку. Двоє людей загинули.