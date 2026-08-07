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Російські війська вдарили по логістичному перехрестю у Слов'янську, є поранені

Поранені п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Російські війська вдарили по логістичному перехрестю у Слов'янську, є поранені
Наслідки удару РФ по Слов'янську
Фото: Вадим Лях

У п'ятницю, 7 серпня, російські війська завдали удару по логістичному перехрестю у Слов'янську Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення дістали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

За його словами, окупанти застосували реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С". Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджено близько 30 приватних будинків, а також знищено чотири автомобілі.

На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків російського обстрілу та уточнення інформації щодо завданих руйнувань.

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