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На Херсонщині через атаки РФ загинула людина, 14 поранені

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазини, церкву, вантажний, пасажирський та легковий автотранспорт.  

На Херсонщині через атаки РФ загинула людина, 14 поранені
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Через російські обстріли у Херсонській області загинула людина, 14 цивільних поранені. Також є руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.   

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Російська армія била по Херсонщині за допомогою артилерії та дронів різного типу.  Одна людина загинула, 14 – отримали травми.  

Близько 07:50 російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль, що рухався дорогою поблизу села Нова Кубань Бериславського району. Внаслідок удару загинула жінка 1956 року народження, водночас отримав тяжкі травми чоловік 1956 р.н. 

Також від ворожих дронових атак у Херсоні сім цивільних, у Нововоронцовці – п’ять та у Чарівному одна людина дістали поранень. Серед постраждалих є медпрацівник. 

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазини, церкву, вантажний, пасажирський та легковий автотранспорт.  

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

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