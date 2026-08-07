На знак пам'яті про загиблих працівників на всіх вокзалах "Укрзалізниці" не лунає традиційна музика, а державні прапори приспущені.

За останні п'ять днів російські війська 41 раз атакували об'єкти "Укрзалізниці". Внаслідок обстрілів загинули шестеро працівників залізниці, ще 17 людей отримали поранення.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

За даними компанії, за цей період пошкоджено 11 локомотивів. Через загрозу російських ударів із поїздів було евакуйовано пасажирів 350 разів.

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В "Укрзалізниці" зазначили, що всі локомотивні бригади, які опинилися під обстрілами, були завчасно попереджені та врятовані. Водночас троє працівників загинули після того, як вирушили відновлювати рух поїздів після атаки безпілотника та відбою повітряної тривоги. За інформацією компанії, російські війська завдали повторного удару балістичною ракетою по тому самому місцю.

Крім того, внаслідок удару по складах на Київщині загинули вісім людей, які перебували на залізничній платформі поруч.

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Попри постійні атаки, залізничники оперативно відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Зруйновані ділянки колій, контактні мережі та інші об'єкти часто ремонтують упродовж 3–6 годин, що дозволяє швидко відновлювати пасажирське та вантажне сполучення.

Однією з найбільших небезпек для ремонтних бригад залишаються повторні удари по місцях, де вже працюють рятувальники та працівники залізниці.

Окрім забезпечення перевезень, "Укрзалізниця" продовжує реалізовувати гуманітарні проєкти. Зокрема, працює автономний Food Train, який може готувати до 10 тисяч гарячих порцій їжі на добу під час надзвичайних ситуацій, а також спеціально обладнані медичні поїзди, що евакуюють поранених військових і цивільних до лікарень у тилових регіонах.

На знак пам'яті про загиблих працівників третій день поспіль на всіх вокзалах "Укрзалізниці" не лунає традиційна музика, а державні прапори приспущені.