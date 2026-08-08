Bloomberg: Пентагон витратить щонайменше $400 млн на лазерні системи для боротьби з дронами

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Пентагон планує придбати для армії США лазерні системи протидії безпілотникам виробництва компанії AeroVironment Inc. Вартість контракту становитиме щонайменше 400 млн доларів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнаного співрозмовника.

За його словами, контракт із компанією AeroVironment, розташованою в Арлінгтоні, передбачає постачання американській армії десятків систем Locust.

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Ця угода стане першим виробничим контрактом Пентагону на систему боротьби з дронами на основі спрямованої енергії, яка вийшла за межі прототипу та перейшла до серійного виробництва.

На тлі повідомлень про контракт акції AeroVironment зросли на 8,1%. Це стало найбільшим внутрішньоденним зростанням вартості акцій компанії з 2 липня.

Безпілотники дедалі активніше використовують на сучасному полі бою, що змушує армії шукати нові способи протидії їм.

Збройні сили США, зокрема, розглядають лазерні системи як один зі способів боротьби з безпілотниками, особливо на тлі скорочення запасів ракет після війни з Іраном.