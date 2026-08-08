Медіа: Сенат США схвалив тимчасове фінансування уряду до 11 грудня

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Сенат США вранці 8 серпня схвалив тимчасову резолюцію про продовження фінансування федерального уряду на нинішньому рівні до 11 грудня. Законопроєкт має запобігти новому шатдауну — частковій зупинці роботи федеральних установ через відсутність затвердженого бюджету.

Про це пише The Hill.

Документ підтримали 90 сенаторів, шестеро проголосували проти. Тепер законопроєкт має розглянути Палата представників.

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Чинне фінансування федерального уряду США діє до 30 вересня. Ухвалення тимчасової резолюції має дати Конгресу додатковий час для погодження повноцінного бюджету.

Рішення ухвалили напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада 2026 року. На них визначатиметься, яка партія контролюватиме Палату представників і Сенат в останні два роки президентства Дональда Трампа.

Сенатори після голосування пішли на п’ятитижневі канікули. Палата представників повернеться до роботи 31 серпня. Їй необхідно ухвалити законопроєкт або погодити розбіжності із сенатською версією до 30 вересня, інакше зберігатиметься ризик нового шатдауну.

Як зазначає The Hill, з огляду на значну підтримку документа в Сенаті, у Палаті представників він, імовірно, також не матиме серйозних проблем із проходженням.