Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
ГоловнаСвіт

Медіа: Сенат США схвалив тимчасове фінансування уряду до 11 грудня

Чинне фінансування федерального уряду США діє до 30 вересня.

Медіа: Сенат США схвалив тимчасове фінансування уряду до 11 грудня
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США вранці 8 серпня схвалив тимчасову резолюцію про продовження фінансування федерального уряду на нинішньому рівні до 11 грудня. Законопроєкт має запобігти новому шатдауну — частковій зупинці роботи федеральних установ через відсутність затвердженого бюджету.

Про це пише The Hill.

Документ підтримали 90 сенаторів, шестеро проголосували проти. Тепер законопроєкт має розглянути Палата представників.

Реклама

Чинне фінансування федерального уряду США діє до 30 вересня. Ухвалення тимчасової резолюції має дати Конгресу додатковий час для погодження повноцінного бюджету.

Рішення ухвалили напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада 2026 року. На них визначатиметься, яка партія контролюватиме Палату представників і Сенат в останні два роки президентства Дональда Трампа.

Сенатори після голосування пішли на п’ятитижневі канікули. Палата представників повернеться до роботи 31 серпня. Їй необхідно ухвалити законопроєкт або погодити розбіжності із сенатською версією до 30 вересня, інакше зберігатиметься ризик нового шатдауну.

Як зазначає The Hill, з огляду на значну підтримку документа в Сенаті, у Палаті представників він, імовірно, також не матиме серйозних проблем із проходженням.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies